TEST : Huawei Mate Pro 10, un vrai concurrent pour le Samsung S8+

Ce Huawei Mate Pro 10 est équipé, nous l’avons dit, d’un écran au format 18:9. Ce qui est assez surprenant, en revanche, est que Huawei ait fait le choix d’une dalle utilisant la technologie AMOLED, jusque là délaissée par le constructeur. Un choix judicieux puisque le résultat se montre des plus convaincant. L’écran du Mate Pro 10 s’avère aussi lumineux que contrasté et surclasse, là encore, les modèles haut de gamme commercialisés cette année par Samsung. Il est même possible de personnaliser l’affichage en modifiant la température des couleurs, grâce à des réglages prédéfinis ou de façon manuelle.