TEST : Huawei Honor 6C Pro, un nouveau smartphone à moins de 200 euros

De prime abord, ce Honor 6C Pro n’est pas très différent de son prédécesseur le 6C. La marque a conservé le même design et l’on retrouve également le dos en aluminium. L’écran n’occupe toujours pas toute la face avant. Dommage… En revanche, l’emplacement du capteur d’empreintes (sous l’optique photo) est idéal et permet de verrouiller l’appareil même lorsqu’il est en veille. Il faut également noter que la taille de l’écran passe de 5 pouces (6C) à 5,2 pouces pour ce 6C pro. La définition reste identique et les performances en matières de contraste et de luminosité bonnes, sans être exceptionnelles.