TEST : HP Spectre X2 12, un concurrent sérieux pour le dernier Surface Pro ?

De prime abord, le Spectre X2 12 à tout pour défier le dernier Surface Pro de Microsoft. Vendu 500 euros de moins, il bénéficie d’un design, de finitions de qualité et embarque les mêmes composants. Mieux, il est livré avec tous les accessoires en option chez Microsoft. Trop beau pour être vrai ? En effet ! Car une fois ce PC hybride entre les mains, on ne peut que regretter d’avoir déboursé les 2 000 € demandés par HP. Certes, le Spectre X2 est extrêmement fin et ses finitions sont d’une qualité rarement vue. Oui, comme son prédécesseur, le X2 12 passe simplement du mode ordinateur au mode tablette. On regrettera tout de même que le pied ne se déploie plus grâce à une simple pression d’un bouton. Mais c’est surtout le poids de son chargeur (300 grammes) qui aurait mérité d’être revu pour coller réellement avec l’esprit nomade de l’appareil.