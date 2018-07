TEST : HP Envy X2 Snapdragon, ce PC portable embarque un processeur de smartphone

De par son caractère connecté et son format tablette, cet HP est ce que l’on appelle un Always Connected PCs, pour lesquels l’usage repose beaucoup sur le navigateur, autant pour les services (mails, réseaux sociaux, etc.) que pour les logiciels de travail. Avec un espace de stockage faible (128 Go), et une connexion 4G permanente, mieux vaut travailler dans le cloud avec Office 365 ou la suite Google.