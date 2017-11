TEST : Garmin Vivosmart 3, loin d’être parfait mais vraiment efficace

Le savoir-faire de Garmin en matière de mesures du rythme cardiaque comme l’a prouvé les résultats de la Vivosmart 3. Comme toujours avec les derniers produits de la marque, les informations sont d’une grande fiabilité, notamment lorsqu’on les compare avec celles obtenues avec une ceinture cardio. Certes, nous avons parfois noté des variations de trois à quatre battements par minutes, mais c’est inhérent à tous les capteurs cardio optiques placés au poignet. Ces résultats, et bien d’autres informations, peuvent être consultés via l’application Garmin, disponible sur smartphone. Plutôt orientée « performances sportives » cette dernière vous donnera votre nombre de pas, la durée et la qualité de votre sommeil, la fréquence cardiaque ou le niveau de stress. Dommage, en revanche, qu’il ne soit pas possible d’utiliser les données du GPS du smartphone. Dernier point : le Vivosmart 3 dispose de cinq jours d’autonomie, après quoi vous devrez utiliser le câble propriétaire pour le recharger. Vous n’avez donc pas intérêt à l’oublier…