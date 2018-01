TEST : Garmin Vivoactive 3, la montre connectée des sportifs bling-bling !

Si l’écran de la Vivoactive 3 n’est pas le plus impressionnant qu’il nous ait été donné de voir, il n’en demeure pas moins de qualité et permet une lecture facile des informations. D’autant que la navigation tactile utilise intelligemment la surface de l’écran et le bord métallique de la montre. Elle permet également de faire vibrer son téléphone pour le retrouver rapidement.

Comme toujours avec la marque, l’application smartphone est aussi complète que facile à utiliser. Les mesures sont précises et vous pourrez retrouver le résumé de votre journée, le niveau de stress et bien d’autres mesures et analyses. Dommage en revanche que les fonctions connectées de la montre soient réduites à peau de chagrin. Vous pourrez tout juste y lire les notifications d’appels entrant et de messages. Impossible de passer un appel ou d’écouter de la musique ! Regrettable pour un appareil vendu plus de 300 euros.