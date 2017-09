TEST : Echo Moon, un smartphone séduisant à prix très serré

Chic et pas cher, tel pourrait être le slogan de cet Echo Moon. On apprécie en effet sa forme élégante et arrondie qui facilite la préhension de l’appareil, tout autant que son prix, moins de 130 euros. Autre belle surprise à ce tarif, la présence d’un capteur d’empreintes digitales réactif, idéalement placé à l’arrière de l’appareil, sous le capteur photo.

L’écran 4,7 pouces profite d’une dalle IPS 1 280 x 720 pixels de beau contraste (1250:1) mais s’avère difficile à utiliser en extérieur en raison d’une trop faible luminosité à 200 cd/m2.