TEST : Dell XPS 13, désormais doté d’un processeur Intel de huitième génération

Dans la forme, ce nouveau Dell XPS 13 est la copie conforme de ses prédécesseurs, le boîtier et les finitions étant strictement identiques. Si vous n’êtes pas familier avec cette gamme, sachez qu’elle allie sobriété, design de qualité et confort d’utilisation. Un must ! Néanmoins, si nous continuons de saluer le XPS 13, on peut regretter que Dell ait fait le choix de conserver la dalle tactile de 3200 x 1800 pixels. Tout comme son prédécesseur, ce nouveau XPS 13 s’avère donc assez énergivore. A cela, il faut ajouter que la qualité de l’écran n’est pas irréprochable. La luminosité est un peu trop faible et le contraste moyen. Plus problématique, la vitre tactile qui attrape tous les reflets. Sans que cela soit rédhibitoire, nous aurions aimé que le constructeur fasse un effort sur ce point.