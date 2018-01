TEST : Dell Inspiron 13 (7370), design et abordable mais pas sans défauts

Avec l’Inspiron XPS 13, Dell avait fait fort ! L’Inspiron 13 en est le pendant grand public et semble bien parti pour faire autant sensation. A peine sorti de sa boîte, l’Inspiron 13 série 7000 surprend par la qualité de son design et ses finitions. Comme le XPS 13 ; ce nouvel ultraportable ne laisse que peu de place au plastique et privilégie des matières nobles comme le métal et des alliages de magnésium. Son poids est donc assez faible (1,29 kg) et son épaisseur réduite (1,95 cm). Qui plus est, Dell a conservé une connectique complète avec trois prises USB, une vraie sortie HDMI, une prise casque/micro et un lecteur de carte SD. Même constat du côté du clavier qui se révèle assez agréable à utiliser, en dépit d’une touche « Entrée » pas assez large.