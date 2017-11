TEST: Blue Satellite, un casque Bluetooth qui réduit le bruit et intègre son propre ampli

Notre principal reproche concernant le Satellite vient de son design et ce qu’il implique : le confort d’utilisation. Commençons par le design qui rompt avec les habitudes de la marque. L’arceau est assez classique et pensé pour permettre aux écouteurs de pivoter et de se positionner à plat. Pratique pour le ranger dans son sac. Dommage, en revanche, que la majorité de l’appareil soit en plastique. On ne peut pas dire que vous subjuguerez les foules, si ce n’est par le choix des couleurs (noir, gris et doré) que certains ne manqueront pas de trouver discutable. Mais le véritable problème du Satellite vient de son confort. En effet, si les produits de la marque sont connus pour serrer la tête, le Satellite la prend carrément en étaux. Et si vous portez des lunettes, il y a peu de chance que vous supportiez le Satellite de longues heures.