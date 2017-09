TEST: Blue Microphones Yeti Studio, le microphone USB idéal pour les néophytes

Si le Yeti en impose autant par son design que sa taille, ce n’est pas uniquement pour impressionner. En fait, il peut parfaitement devenir le hub audio de l’utilisateur puisqu’il concentre microphone, sortie casque et bouton de contrôle du volume. Il dispose également de quatre positions différentes : stéréo, cardioïde, omnidirectionnel et bidirectionnel. Autant de termes techniques que le néophyte se fera expliquer, de façon très didactique, par le livret fourni avec le microphone. Par exemple, une interview à deux se fait avec le mode bidirectionnel alors que l’enregistrement d’un commentaire en mode cardioïde. Avec cette variété de modes d’enregistrement, on pourrait craindre que la qualité sonore ne soit pas au rendez-vous. Ce n’est heureusement pas le cas ! Si on le compare avec d’autres produits destinés aux « amateurs », le Blue s’en tire très bien ! Le niveau de bruit est assez faible et le rendu du signal, globalement bon. En revanche, il se montre plutôt sensible au souffle, notamment en mode cardioïde.