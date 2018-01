TEST : BlackBerry KEYone Black, plus qu’une simple amélioration du précédent modèle ?

En dehors de sa couleur noire, le BlackBerry KEYone Black est en tout point identique à son prédécesseur le KEYone. Enfin, pas tout à fait puisque sa mémoire vive a été étendue (4 Go contre 3 Go précédemment), tout comme sa capacité de stockage qui a été doublée (64 Go contre 32 Go). Pour le reste, les deux modèles partage le même design, le même processeur (Snapdragon 625), la même optique photo et bien sur, le clavier physique caractéristique de la marque. L’appareil reste donc massif, bien que la sobriété de sa coque noire le rende un peu plus élégant. On est loin des lignes épurées d’un Samsung Galaxy 8 mais au moins, les différents capteurs se font plus discrets.