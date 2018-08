TEST : BLACKBERRY KEY2, on adore son clavier physique !

Côté performances, le processeur Snapdragon 600 couplé à 3 Go de RAM procurent une navigation fluide, y compris lors de l’exécution de plusieurs appli simultanément. Bonne surprise en ce qui concerne l’autonomie (27 heures en conversation et plus de 12 heures en utilisation polyvalent), mais surtout s’agissant de la recharge, ultra rapide. En 30 mn, on regagne plus de 50 % de charge et en une heure, près de 85 %.

Le double module photo, composé d’un capteur principal de 16 Mpix avec une optique grand-angle (f/1,8) et d’un secondaire de 16 Mpix lui aussi, tient ses promesses et livre de bons clichés, bien contrastés. Dommage que le capteur frontal pour les selfies ne soit pas du même niveau.