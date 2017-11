TEST: Asus Zenfone AR, un smartphone pensé pour une réalité augmenté qui n’est encore que virtuelle

En dépit du manque flagrant d’applications de Réalité Augmentée intéressantes, l’Asus Zenfone AR n’en reste pas moins un bon smartphone haut de gamme. Il est équipé d’une puce puissante et de suffisamment de mémoire pour que l’interface et les jeux les plus exigeants fonctionnent à la perfection. Il serait donc possible de le préférer à d’autres modèles ? Pas forcément car la luminosité de son écran est discutable et son capteur photo de 23 Mpixels est loin de faire des merveilles en photo. Parfaitement à l’aise avec la réalité augmentée, ce dernier produit des clichés inférieurs à ceux de ses concurrents haut de gamme. Terminons, tout de même, sur deux qualités du Zenfone AR : l’excellent contraste de son écran et sa très bonne autonomie. En communication, il tiendra près de 9 heures 13, en utilisation polyvalente. Rien d’impressionnant mais tout à fait honorable.