TEST : Asus Zenfone 4 Pro, performant et endurant mais vendu au prix du très haut de gamme!

Passons rapidement sur le processeur Snapdragon 835 et les 6 Go de mémoires vives qui assurent au Zenfone Pro 4 des performances assez proches de ses concurrents directs (c’est à dire bonnes, voire excellentes) pour nous intéresser à ce qui le distingue vraiment des autres smartphones du segment : sa double optique photo. À l’instar d’Apple, Asus a fait le choix d’équiper son téléphone d’une double optique proposant deux de focales (25 et 50 millimètres). Premier avantage, le Zenfone Pro 4 offre un véritable zoom optique x2. L’autre plus, et il est de taille, est de disposer d’une focale adaptée aux paysages (25 mm) et d’une autre idéale pour les portraits (50 mm). Efficace, le résultat se révèle moins satisfaisant qu’avec un OnePlus 5 ou un iPhone X. Même constat en basses lumières où le résultat, bien qu’acceptable, manque de détail en raison d’un lissage un peu trop important.