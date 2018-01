TEST : Asus ZenBook Flip S, l’utlraportable le plus fin du monde est aussi convertible

Bien qu’extrêmement fin, le ZenBook Flip S n’oublie pas d’être puissant. Équipé d’un processeur Intel Core i7 7500U et de 16 Go de mémoire vive, l’hybride d’Asus s’en tire haut la main lorsqu’il s’agit de retouche photo ou d’applications du quotidien. Néanmoins, une telle puissance n’est pas sans causer une certaine chauffe et vous devrez vous attendre à un peu de bruit lors des fortes charges. Heureusement, le niveau sonore reste tout à fait acceptable et, surtout, les composants ne souffrent jamais d’une chaleur trop importante.

Mais, alors qu’Asus annonce 11 heures d’autonomie, nos résultats se sont révélés bien moins impressionnants. En lecture vidéo, l’ultraportable a tenu 5 heures 30 minutes et 5 heures 50 minute en utilisation polyvalente. On est bien loin des promesses d’Asus… Enfin, et c’est un problème inhérent aux hybrides extrêmement fins, la connectique se limite à peau de chagrin : deux prises USB Type C, une prise casque et un lecteur d’empreintes.