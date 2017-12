TEST: Asus ZenBook Deluxe, un ultraportable raffiné et puissant

Luxe et raffinement sont clairement annoncés au premier regard posé sur le boîtier en alliage d’aluminium de couleur bleu roi et or ou gris quartz et or, au choix. Finesse et légèreté sont également de rigueur, faisant de ce ZenBook un compagnon de mobilité idéal. Seules trois prises USB Type-C, dont deux compatibles Thunderbolt 3, sont disponibles et l’on trouve fort heureusement dans le carton un adaptateur USB Type-C vers HDMI/USB 3.0/Type-C. Mais pas de prise réseau filaire, ni sur le boîtier fourni, ni sur la machine. Dommage.