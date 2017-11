TEST: Asus ROG Zephyrus, un portable 100 % gaming vraiment ultra!

C’est le critère le plus important pour une machine de jeu, mais les performances du ROG Zephyrus sont impressionnantes. Grâce à son processeur Core i7 dernière génération, de 24 Go de DDR4 et 1 To de SSD, il dispose d’une vitesse de calcul qui sert parfaitement les capacités de la puce GeForce GTX 1080 Max-Q Design. Même avec nos jeux de test les plus exigeants (The Division et Rise of the Tomb Raider), le nombre d’images par seconde reste largement au dessus de 60, indispensable pour jouer dans les meilleures conditions. Cela, évidemment, en Full HD et avec tous les niveaux de détails poussé au maximum (ou presque). Des performances qui peuvent être optimisées en utilisant l’application Gaming Center, livrée avec le ROG Zephyrus.

Avec de tels résultats, il serait légitime de craindre que l’ultraportable d’Asus chauffe et soit bruyant. Ce n’est, heureusement, pas tout à fait le cas. Certes, difficile de ne pas entendre le ventilateur lors de longues sessions de jeu mais le bruit généré reste totalement supportable (40 dB). Une mesure qui finit de nous convaincre des qualités de cet Asus ROG Zephyrus.