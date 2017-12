TEST: Apple TV 4K, ce boîtier multimédia puissant passe à l’Ultra HD

La première bonne nouvelle, sur l’iTunes Store, est l’écart de prix entre la HD et la 4K qui reste mesuré. Mieux, les films que vous achetez en HD basculent automatiquement en Ultra HD lorsque la version remasterisée devient disponible. Et comme le store d’Apple est plutôt bien achalandé en films et séries TV, vous pourrez zapper sans compter. D’autant que sur la nouvelle télécommande, les boutons Menu et Siri sont plus faciles à identifier que sur les générations précédentes. L’assistant Siri se montre d’ailleurs réactif et efficace pour vous aider à trouver des contenus.