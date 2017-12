TEST : Alcatel A7, un smartphone de 5,5 pouces au design clivant mais à l’autonomie fédératrice

Équipé d’une batterie de 4000 mAh, l’Alcatel A7 affiche une endurance de près de 11 heures en utilisation polyvalente et 29 heures en communication. Mais malgré un processeur assez puissant, l’Alcatel A7 ne brille pas par ses performances. Certes l’interface réagit avec fluidité et la plupart des applications se montrent réactives mais nous avons constaté un peu de latence lors de la navigation Internet. De même, si l’appareil est assez à l’aise avec les jeux les moins gourmands, inutile d’espérer profiter des heures durant des détails des titres en 3D.

Enfin, difficile de féliciter Alcatel pour l’optique photo utilisée sur ce modèle. Si les clichés en extérieur font illusion, on constate que l’image est extrêmement lissée et les détails peu nombreux. En intérieur, il faudra un éclairage puissant ou l’utilisation du flash pour éviter que l’image soit floutée. Même constat pour la capture vidéo 1080p qui manque cruellement de détails et de piqué.