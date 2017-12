TEST : Acer Swift 3, un ultrabook performant et abordable mais doté d’un écran peu qualitatif

Le premier contact avec le boîtier en alliage d’aluminium brossé donne un aspect plutôt haut de gamme à cet Acer Swift 3. On repère tout de suite au bas du clavier le capteur d’empreintes, compatible avec les fonctions de Windows Hello.

Si l’on retrouve une connectique USB comparables à celle des ultraportables du marché (1 x 2.0, 2 x 3.0 et une de Type-C), une sortie vidéo HDMI plein format, une prise audio combo entrée micro/sortie stéréo et un lecteur de carte SD, on regrette l’obligation de se connecter en Wifi (n/ac) faut de prise réseau filaire.