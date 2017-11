Les Français ont besoin de confiance sur la sécurité de leurs données en ligne

Deux personnes sur trois (67%, +5 points) ont effectué une démarche administrative en ligne. Reste qu'en 2017 en France, 12% de la population âgée de 12 ans et plus, soit 7 millions de personnes, ne se connectent jamais à internet et un tiers s'estime peu ou pas compétent pour utiliser un ordinateur.

En quelques années, le smartphone est devenu incontournable: près des trois quarts des Français en sont équipés, contre un quart il y a six ans.

Le mobile est désormais le terminal le plus utilisé pour se connecter à internet (42%), devançant l'ordinateur (38%) ou la tablette (7%). Au total, 64% des Français utilisent leur téléphone mobile pour naviguer sur internet, même à domicile.

"Le smartphone, c'est la révolution des prochaines années qui va nous obliger à faire des transformations. On a longtemps adapté l'internet au fixe. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut s'adapter au mobile et rendre les sites publics accessibles sur mobile. C'est notre priorité", a affirmé le secrétaire d'Etat à la presse.

Il a rappelé que l'objectif du gouvernement était de parvenir à 100% de démarches administratives numérisées d'ici à la fin du quinquennat.