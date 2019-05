Star Wars : que la Force du jeu vidéo soit avec vous !

Ces festivités qui ravissent les fans de Jedi, Stromtroopers ou grosses bêtes poilues de l’espace, viennent à la base d’un astucieux jeu de mots. En anglais, la réplique culte « que la force soit avec toi » se dit « May the Force be with you ». Et la date du 4 mai se dit « May the Fourth », soit une prononciation identique, et un très bon prétexte pour dégainer des journées Star Wars !

Ainsi du 3 au 5 mai, il sera possible de gagner un sabre laser, pour se prendre pour un Skywalker, ou même un BB-8 télécommandé ! Et pour remporter l’un de ces très jolis trophées, le plan est beaucoup plus simple que celui pour aller sauver Han Solo du repaire de Jabba le Hutt : il suffit de jouer à l’un des trois jeux Star Wars disponibles sur SFR Jeux ! C’est la Force qui déterminera les vainqueurs : ils seront désignés par tirage au sort, à la seule condition d’avoir joué. Même pas besoin de battre des records ou de trouver un précieux artefact ayant appartenu à Jar Jar Binks afin de l’emporter. L’occasion est donc parfaite pour repartir vivre des aventures extraordinaires à bord du tas de ferraille le plus rapide de la Galaxie : le Faucon Millénium ! Mais aussi de (re)découvrir certains des meilleurs jeux vidéo dédiés à la saga Star Wars !