Le jeu mythique Tomb Raider débarque sur les box SFR !

Alors que Lara Croft est à l’affiche au cinéma depuis le 14 mars, SFR vous offre l’occasion de revivre l’une des épopées les plus mythiques de la célèbre exploratrice. Le jeu Tomb Raider, jouable uniquement sur PC et consoles jusqu’à présent, est désormais disponible en streaming sur toutes les box TV (sauf STB 7). Aucune installation n’est nécessaire, il suffit d’allumer votre décodeur, de sélectionner l’icône Jeux Vidéo et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser la manette officielle de SFR ou n’importe quelle autre manette USB compatible.