Kopanito All-Stars Soccer, le jeu qui rend foot !

Différents modes se proposent ensuite : une bonne vieille Coupe du monde, un match amical, les coupes continentales, ou même un tournoi que l’on peut créer soi-même. Une fois la partie commencée, on retrouve les actions habituelles d’un match de foot : passe, tacle, tir, dribbles, ventilateur géant, téléportation… Bah quoi ? Vous ne faites jamais ça quand vous jouez au foot vous ?

On vous avait prévenu : Kopanito est aussi éloigné du réalisme des FIFA ou PES qu’Olivier Giroud d’être Ballon d’or… On se croirait plutôt dans un épisode d’Olive et Tom, et on se régale de pouvoir envoyer des grosses cacahuètes à ras-du-poteau en utilisant le tir au ralenti, système parfait pour donner une impression de toute puissance aux joueurs. Si ça se trouve, c’est exactement ce que ressentent ces extra-terrestres de Messi et Ronaldo quand ils sont sur le terrain...

Les coups spéciaux sont absolument dingues, avec par exemple l’aimant, qui vous permet de piquer le ballon dans les pieds de l’adversaire, ou le drone qui pourchasse les joueurs pour les électrocuter… En fait, on est un peu dans le Mario Kart du foot. Et vous l’aurez compris, de la même façon que le football est un sport collectif, Kopanito est forcément encore plus fun à plusieurs ! Ou quand les rires succèdent aux tirs.