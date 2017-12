Jeux vidéo: le voyage dans le temps est à la mode

Call of Duty WW2

Après avoir longtemps occupé la tête du classement des meilleures ventes de jeux vidéo, la série "Call of Duty" de l'éditeur américain Activision a vu son étoile pâlir ces dernières années et ses géniteurs cherchaient une manière de lui donner un second souffle.

C'est chose faite grâce à un retour aux sources : oublié le futur avec ses guerres mettant en scène des soldats suréquipés et capables d'effectuer des bonds de plusieurs mètres car c'est au coeur de la Seconde guerre mondiale que le joueur est plongé.

Du Débarquement en Normandie jusqu'à la chute du régime nazi, il faut traverser l'Europe avec une mission simple : éliminer tout opposant se trouvant sur le chemin, même s'il faut aussi parfois faire preuve de discrétion, à l'image d'un passage à Paris dans un centre de commandement ennemi.

Dans ce jeu de tir en vue subjective, ce sont les parties sur internet, contre d'autres joueurs, qui sont le plus passionnantes grâce à des environnements bien pensés qui donnent lieu à des affrontements nerveux.

("Call of Duty WWII" - Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)