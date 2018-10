“Il est temps de retourner au front, soldat. Vivez le meilleur de Black Ops”: pas de doute, on y est.

La série la plus vendue dans l’histoire de Call of Duty revient avec Black Ops 4, disponible dès ce vendredi 12 octobre.

Le jeu cultissime particulièrement attendu par les amateurs du genre n'arrive d'ailleurs pas les mains vides: Activision explique ainsi que l'expérience de jeu est radicalement différente offrant de nombreuses possibilités pour s’amuser entre amis.

En clair, trois grosses nouveautés qui font déjà frémir les gamers: un mode multijoueur plus tactique que jamais, la plus grande expérience Zombies en coopération et Blackout, un tout nouveau mode "battle royale"...

Et parce qu'une vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici leur présentation en trois bandes annonces!

3 aventures Zombies inédites

Les connaissances que vous cherchez ne sont pas destinées à de simples mortels. IX est une toute nouvelle expérience Zombies de Black Ops 4.