EN VIDEO - Pour les vacances, plongez au coeur de l'étonnante forêt "Fe"

C'est donc cela un jeu vidéo "immersif". Depuis la semaine passée, les joueurs du monde entier peuvent découvrir une drôle de bébête, un genre de louveteau sorti tout droit d'Avatar. Son nom: "Fe". Dès les premiers instants, oubliez à peu près tout ce que vous connaissiez d'un jeu vidéo: univers onirique, rencontres étonnantes et "monstres" silencieux. C'est d'ailleurs ce qu'espéraient les développeurs: ce premier titre du programme EA Originals, imaginé par le studio créatif suédois Zoink Games, vise à offrir aux joueurs des expériences "uniques et mémorables".

Mais venons-en au jeu: nous voilà, dès les premières secondes plongés dans un monde merveilleux. Mais quelque chose cloche au milieu de cette forêt couleur néon. Et nous voilà dans la peau de Fe, petite créature qui galope à quatre pattes... et qui chante. Comment alors un voyage initiatique unique pour grimper aux arbres, planer, grimper sur des biches 2.0, attraper d'étonnants oiseaux pour explorer une mystérieuse forêt nordique. Le but est de la parcourir pour découvrir le secret de ce univers menacé par les Silencieux, d'étranges et menaçantes machines cyclopes qui patrouillent et guettent le moindre bruissement. Pour se défendre? Le chant.

Car, ici, pas de cinématiques longuettes et de dialogues qui freinent la progression: Fe est une aventure sans parole. Seul le langage de la forêt, un "chant" qu'il faut apprendre à gérer, à ajuster et à utiliser avec des plantes ou des animaux fantastiques, est une arme. Et si "Fe" n'était en réalité que les premières lettres de "Féerique"?