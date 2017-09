EN VIDEO - Plongée intergalactique dans l'univers du jeu Destiny 2

Les 30 millions de joueurs qui ont savouré à travers le monde le premier opus de la saga Destiny sorti en 2014 ont dû prendre leur mal en patience. Mais ils vont pouvoir se délecter de la suite très attendue qui a enfin débarqué sur consoles et PC le 6 septembre dernier.

Les studios américains Bungie et Activision qui ont produit ce jeu FPS (tir à la première personne), ainsi que d'autres franchises à succès comme Halo, lancent une nouvelle histoire inédite en campagne solo et un mode de jeu très compétitif en multi-joueur en ligne.

Vous interpréterez des personnages qui voguent sur différentes planètes, entre la Terre (ou ce qu'il en reste), les Lunes de Jupiter et Saturne et d'autres contrées cachées du système solaire, tout en luttant face à la Légion rouge. Une nouvelle édition qui se veut "plus fun" et "plus accessible".

Destiny 2: disponible sur PC, PS4 et Xbox One, 59,99 euros