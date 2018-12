EN VIDEO - Noël 2018: trois idées de dernière minute pour les amateurs de jeux vidéo

Monopoly Fortnite

Tout y est. Et c'est dingue. On connaissait le Monopoly, ses billets et... ses tricheurs. L'année passée, Mario et ses amis pilotes de bolides avaient déjà fait un tour de piste sur le mythique plateau de jeu de société. Cette année, c'est au tour du jeu évènement de l'année: Fortnite.

Mais alors, on joue comment? Hasbro et Epic Games se sont donnés une mission: (re)vivre l'expérience du jeu vidéo sur un plateau. Ainsi, ici, les points de vie remplace l'argent. En clair: si vous n'en avez plus, la partie s'arrête là. Evidemment, les gares et la fameuse Rue de la Paix n'existent pas ici: les propriétés sont des lieux de l'île Fortnite. "Lorsque vous vous arrêtez sur un lieu qui n’appartient à personne et qui n’est pas couvert par la Tempête, vous pouvez vous en emparer gratuitement!" précise les règles...

Et les deux dés sont là pour corser les choses: l'un pour se déplacer sur le plateau et l'autre pour jouer un mauvais tour! Lancez une bombe boogie-woogie qui fera perdre un point de vie aux autres joueurs ou construisez un mur pour forcer les joueurs à s’arrêter.

On parie que ce sont des heures de jeu à prévoir?

Monopoly Fortnite 24,99 euros