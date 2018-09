Il paraît que "Dans l'espace, personne ne vous entend crier", comme le disait la bande-annonce du film Alien... Pourtant, on peut bel et bien entendre les gamers hurler de satisfaction depuis ce mardi: Bungie, High Moon Studios et Activision viennent de mettre en orbite l’extension Destiny 2: Renégats, disponible en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et sur PC.

Un an tout juste après la sortie de Destiny 2, la suite de la saga vidéoludique qui avait déjà fait frissonner plus de 30 millions de joueurs à travers le monde, voici donc quelques nouveautés majeures dans ce FPS brûlant:

Plus de liberté

Depuis 2014, les amateurs connaissent l'histoire centrale: nous sommes des réfugiés, qui passent de planètes en planètes (ou ce qu'il en reste). Depuis le dernier épisode, Cayde-6 est mort. Il est grand temps de le venger en traquant son meutrier, Uldren Sov et ses Barons. Dans cette nouvelle extension, répondant au doux nom de Renégats, les développeurs ont souhaité modifier l'expérience de jeu en offrants encore plus de liberté(s): de nouveaux mondes à explorer, dont une région sans foi ni loi remplie d’ennemis et de mystères inconnus, afin de venger la mort de Cayde-6.

Nouveau mode de jeu

L'autre principale nouveauté est surtout l'arrivée de "Gambit": il s'agit du nouveau mode coopératif 4 contre 4! Selon Activision et Bungie, Gambit verra deux équipes de quatre s’affronter dans des arènes distinctes mais identiques. "Les équipes combattent des vagues d’ennemis, collectent les particules qu’ils laissent derrière eux, les sécurisent dans la banque pour invoquer des Bloqueurs destinés à ralentir l’équipe rivale et envahissent l’arène adverse dans d’intenses affrontements PvP où la surprise est la clé" expliquent les développeurs.

Une fin "évolutive"

La fameuse histoire "dont vous êtes le héros"... Vraiment, le héros. Dans Renégats, la destination de fin de jeu évolutive appelée La Cité des rêves est "une nouvelle destination comme jamais vue auparavant" souffle Jonty Barnes, General Manager de Destiny chez Bungie. Et d'ajouter: "Nous réservons beaucoup de surprises à notre communauté dans les semaines et les mois à venir"... Prêt, feu, tirez!