EN VIDEO - 3 bonnes (et un mauvaise) raisons de jouer à "Star Wars Battlefront II"

Quand on aime Star Wars, ce scénario est, pour le moins déroutant. Dans Star Wars Battlefront II, oubliez donc les Jedi, la Force, le Côté obscur, le Bien, le Mal. Dans ce tout nouveau mode multijoueur en ligne, couronné du Game Critics Award, le jeu permet d’incarner ou d’affronter les méchants les plus impitoyables et les héros les plus adulés de l’univers Star Wars. Un exemple? Voici donc Dark Maul, Kylo Ren, Rey, Yoda, ainsi que Finn et le capitaine Phasma à partir de décembre.

Selon EA, il existe donc six modes multijoueur différents (combats spatiaux, assaut galactique, Frappe, escarmouche, affrontement héroïque et arcade), une vaste sélection de véhicules et d’armes personnalisables, ainsi que de tout nouveaux lieux comme la jungle de Yavin 4, l’usine de clonage de Kamino, ou encore les forêts de Kashyyyk peuplées de Wookiees. On a rarement vu mieux dans la galaxie.