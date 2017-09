Dans le prochain jeu vidéo "South Park", le niveau de difficulté sera basé sur la couleur de peau

Durant le processus de création de l’avatar, on peut entendre la voix de Cartman répéter: "Ne t'inquiète pas, cela n'a pas d'influence sur les combats. Cela influe simplement sur tous les autres aspects de ta vie".

D’après la vidéo d’Eurogamer, la couleur de peau détermine également l’argent que l’on peut gagner au cours du jeu et la façon dont les autres personnages s’adressent à notre avatar.

Le jeu est ainsi dans la continuité de la série de Matt Stone et Trey Parke, où le racisme et la manière dont sont traitées les minorités dans la société américaine sont des thèmes récurrents. On devrait bien évidemment retrouver le ton impertinent qui a fait le succès du dessin animé.

South Park: L'annale du destin sera disponible sur PS4, Xbox One et PC dès le 17 octobre.