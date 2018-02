A vos costumes, "Overwatch" est gratuit du 16 au février!

Les vacances idéales? Le fameux FPS multijoueur de Blizzard, et ses quelques 40 millions de joueurs, est gratuit durant tout le week-end. Du vendredi 16 février à 20h00 au mardi 20 février à 9h00, tous les agents potentiels d’Overwatch sont appelés à former leur équipe et à profiter pleinement du week-end gratuit sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Pendant tout le week-end, les joueurs peuvent incarner les 26 héros du FPS sur les 17 cartes disponibles dans divers modes de jeu, comme Partie rapide, Partie personnalisée et Arcade.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’enfiler leur costume et de sauver le monde sous les traits d’un des héros d’Overwatch, c’est le moment ou jamais! Mais attention, le tester... c'est l'adopter!