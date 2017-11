EN VIDEO - Le futur est déjà là avec le premier appartement connecté

Tout démarre à l'interphone avec la possibilité pour l'habitant d'un appartement d'ouvrir à distance. Allumage des lumières et des équipements électroménagers via Siri, commande des radiateurs sur Home Kit, programmation de plages horaires pour la musique ou la télé, créations d'alertes en cas d'ouverture anormale des portes ou des fenêtres... Dans cet appartement tout est connecté, et tout est pensé pour que l’infrastructure soit durable et dans un environnement technologique parfaitement ouvert.