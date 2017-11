Visionnez et téléchargez les films SFR PLAY sur votre tablette

Dans le coin supérieur gauche, touchez les trois traits horizontaux pour accéder au menu et choisissez l’option SFR Play. Vous accédez ainsi aux contenus du service de VOD, identiques à ceux disponibles sur votre box. Parcourez les différentes rubriques (Cinéma, Séries, Documentaires, etc.) et sélectionnez le programme de votre choix en effleurant sa vignette. Sur la partie droite de l’écran, déroulez la fiche descriptive pour lire le synopsis et la critique du film que vous vous apprêtez à regarder