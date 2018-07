Utilisez Cortana, l'assistant vocal de Windows, pour vos recherches Web

Allez ensuite dans AUTORISATION ET HISTORIQUE, GÉRER LES INFORMATIONS AUXQUELLES CORTANA PEUT ACCÉDER et activez les options qui vous semblent nécessaires en fonction des requêtes que vous envisagez de formuler : EMPLACEMENT pour vous faire guider vers une destination, AGENDA pour noter des rendez-vous à la volée, etc. Vous pourrez toujours révoquer ces privilèges par la suite. Désactivez FILTRE ADULTE afin que vos recherches ne soient pas censurées.