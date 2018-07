Trouvez des applis sympas hors du Play Store

Il est tout à fait possible de se passer du Play Store. Il faut alors récupérer et exécuter les fichiers d’installation APK proposés par de nombreux sites spécialisés. À l’image d’APKmirror.com, ceux-ci référencent souvent plusieurs versions d’une même appli, qu’il s’agisse de mises à jour ou de déclinaisons spécifiques à un type de matériel (tablette ou smartphone, nature du processeur, de l’écran, etc.). Observez toujours la version qui correspond à votre matériel.