Synchronisez vos documents Office sur OneDrive

Pour consulter un fichier enregistré sur le cloud depuis un autre PC que le votre, ouvrez un navigateur, connectez-vous sur le site Onedrive.live.com, cliquez sur Connexion et entrez vos identifiants Microsoft. OneDrive affiche le contenu de votre disque dur virtuel. Vos fichiers Office se trouvent dans le dossier Documents. Si vous ne disposez pas de Word ou Excel sur le PC que vous empruntez, vous pouvez ouvrir et modifier vos documents avec la version en ligne de la suite. Si vous n’avez qu’un mobile sous la main, les applis Word, Excel et PowerPoint sont disponibles gratuitement sur le Play Store et l’App Store.