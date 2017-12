Surveillez les extensions de votre navigateur Internet

Comme tout logiciel, les extensions doivent être maintenues à jour. Pour ce faire, déroulez le menu de Chrom et allez dans PLUS, EXTENSIONS. Cochez la case MODE DÉVELOPPEUR et sélectionnez ensuite METTRE À JOUR LES EXTENSIONS MAINTENANT. Si vous avez récemment installé un module complémentaire et qu’il vous semble être la cause du ralentissement, vous pouvez dans un premier temps le désactivé en décochant la case ACTIVÉE située face à son intitulé.

Si vos doutes se confirment, mieux vaut désinstaller purement et simplement l’extension suspecte. Cliquez pour cela sur l’icône CORBEILLE située en bout de ligne puis activez la commande SUPPRIMER.