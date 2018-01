Sur l’iPhone, visionnez vos photos de vacances depuis une carte du monde

Commencez par parcourir la galerie et sélectionnez une image. Elle s’affiche, classiquement, en plein écran. Pour en profiter sur la carte de PLAN, exécutez un balayage de bas en haut sur la photo. Ses détails apparaissent et vous voyez maintenant qu’il est possible de sélectionner l’option LIEUX. Faîtes-le. Les photos sont épinglées sur la carte grâce à leurs informations de géolocalisation.