SFR maintient l'intensité de ses déploiements en très haut débit

Au mois de novembre 2017, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'Agence Nationale des Fréquence, l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (26 413 antennes). Plus précisément, ce mois-ci, ce sont 608 communes dont Fougères ou Obernai qui ont bénéficié de l'arrivée de la 4G et 246 de la 4G+, comme Colmar et Caudry.

SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans plus de 588 villes, cette technologie est désormais disponible à Toulouse et Rouen. L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR de couvrir désormais 93% de la population en 4G au 3ème trimestre 2017 et d'être en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G fin 2018.

En novembre 2017, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 166 000 logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre(1) dans 103 communes. Parmi celles-ci, 49 ont eu nouvellement accès à la fibre comme Angoulins (17), Benfeld (67), Briare (45), La Ciotat (13), Mazingarbe (62), Saint-Nom-la-Bretèche (78) ou Saint-Sébastien-de-Morsent (27) et 54 ont bénéficié d'une extension de couverture comme Calais (62), Chamalières (63), Chambéry (73), Le Mans (72), Senlis (60) ou Tarbes (65) (Voir listes en fin de communiqué). A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans près de 1 700 communes françaises.

Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions de prises éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son intense dynamique de déploiements soutenu par des investissements sans précédent, permettra d'apporter la fibre optique au coeur des territoires.