Sécurisez votre compte Google

La première des protections d’un mot de passe consiste à le changer régulièrement. Connectez-vous à votre compte Google à l’aide de vos identifiants. Rendez-vous dans CONNEXION ET SÉCURITÉ, choisissez l’option MOT DE PASSE et confirmez le code secret de votre compte pour accéder à la page de réinitialisation. Tapez et confirmez la nouvelle combinaison en veillant à associer lettres minuscules, majuscules, chiffres et symboles. Cliquez sur MODIFIER LE MOT DE PASSE pour valider.