Réussissez votre premier montage vidéo en quelques clics

Allez sur le site WeVideo et Enregistrez-vous. Cliquez sur + CREATE NEW, puis sur l’icône représentant un dossier. Pointez sur la flèche verte IMPORT YOUR PHOTOS AND VIDEOS et chargez vos vidéos, images et sons. Glissez la première séquence de votre film sur la piste VIDÉO 1. Le curseur bleu sert à se déplacer dans la séquence. Utilisez l’outil CISEAUX pour couper le fichier à l’endroit souhaité et scinder la vidéo en deux.