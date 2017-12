Retrouvez votre place de parking grâce à Google Maps

Pour bénéficier de cette option relativement récente, assurez vous de disposez d’une version à jour de l’appli. Déployez le menu PLAY STORE puis touchez MES JEUX ET APPLICATIONS, APPLICATIONS INSTALLÉES, MAPS et choisissez METTRE À JOUR ou OUVRIR. Laissez quelques secondes à l’appli pour qu’elle identifie votre position et touchez l’icône de localisation (la CIBLE sur fond blanc en bas à droite).