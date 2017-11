Regardez vos programmes TV favoris sur votre smartphone

Ouvrez le Play Store. Recherchez et installez l’appli SFR TV. Au premier lancement de l’appli, vous devez indiquer le numéro de téléphone de votre ligne et le mot de passe de votre compte SFR. Déroulez ensuite le menu en effleurant les trois traits superposés dans l’angle supérieur de l’écran et appuyez sur TV by Numericable. Parcourez la liste des émissions en cours de diffusion et touchez le programme que vous souhaitez visionner. Basculez le téléphone en mode paysage pour passer en plein écran.