Recevez les messages déposés sur votre messagerie vocale directement dans votre boîte mail

Commencez par installer et activer l’appli Répondeur+ de SFR sur votre téléphone (Android ou iPhone) si ce n’est pas déjà fait. Ouvrez l’appli, déroulez le menu principal en touchant le bouton surmonté de trois points en haut à droite de l’écran. Appuyez sur la commande Options, puis sur Transfert vers une adresse e-mail. Effleurez le champ de saisie de façon à afficher le clavier virtuel et indiquez l’adresse de courriel vers laquelle seront dirigés les messages vocaux. Appuyez sur le bouton Modifier pour enregistrer l’adresse et mettre en place le transfert.