Protégez votre Mac des virus

Depuis la console d’administration du programme, cliquez dans le volet gauche sur la commande Agents. Vérifiez que ces derniers sont bien actifs. L’Agent des fichiers scrute le contenu des disques durs et supports amovibles, l’Agent de messagerie surveille vos boîtes de réception, et enfin l’Agent Web examine les contenus affichés et téléchargés depuis Internet.