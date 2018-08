Profitez des applis iCloud sur votre PC

Pour exploiter les Web apps de Pages et Numbers, il suffit de posséder un identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, ouvrez un compte. Ne soyez pas surpris de devoir renseigner un moyen de paiement (carte bleue, Paypal, etc.), les logiciels sont bien gratuits. Ouvrez ensuite votre navigateur, rendez-vous sur le site icloud.com et renseignez identifiant et mot de passe pour vous connecter.