Préparez un séjour touristique grâce à Google My Maps

Pour commencer, connectez-vous au site MY MAPS ou téléchargez l’application sur votre smartphone. My Maps fonctionne sur le principe des calques. Vous allez placer différentes couches d’informations sur une carte Google Maps standard. Évidemment, pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités et retrouver facilement vos informations, vous devez posséder un compte Google. Pour créer carte personnalisée, connectez-vous à My Maps avec vos identifiants Google.